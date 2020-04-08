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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunda yeni gelişme!
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunda yeni gelişme!
Birkaç gün önce hastalanan ve corona virüsten şüphelenen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını korkutmuştu. Hastaneye giden ve test yaptıran oyuncunun corona virüs testi negatif çıkmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu. yaklaşık bir haftadır tedavi altında olan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı!
08.04.2020 11:17
- Son Güncelleme: 08.04.2020 11:19
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı. Bir haftadır hastanede gözetim altında tutulan Kıvanç Tatlıtuğ'un testleri negatif çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ tedavi gördüğü hastaneden gece yarısı kaçar gibi taburcu oldu.
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Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından rahat bir nefes alan Tatlıtuğ, önceki gece yarısı 02.00'de hastaneden taburcu edildi. Ünlü oyuncunun, gazetecilere yakalanmamak için geç saati tercih ettiği öğrenildi.
Kıvanç Tatlıtuğ hakkında daha önce koronavirüse karşı önlem olarak evde vakit geçirdiği söylenmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un corona virüsünden korunmak amacıyla Kemerburgaz'da, orman içinde bulunan evlerinde kendilerini karantinaya aldıkları konuşulmuştu.