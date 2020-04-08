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Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunda yeni gelişme!

Birkaç gün önce hastalanan ve corona virüsten şüphelenen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını korkutmuştu. Hastaneye giden ve test yaptıran oyuncunun corona virüs testi negatif çıkmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu. yaklaşık bir haftadır tedavi altında olan Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı!

08.04.2020 11:17 - Son Güncelleme: 08.04.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





