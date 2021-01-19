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Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke"

Pirzola yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve tepki alan sosyetik kasapçı Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından, "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla paylaşan Nusret Gökçe, Saltbae (Tuzlama) hareketiyle adını tüm dünyaya duyurdu. İşte son dönemde skandal paylaşımlara imza atan Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı olduğu o anlar...

19.01.2021 13:33 - Son Güncelleme: 19.01.2021 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





