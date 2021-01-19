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Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke"
Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke"
Pirzola yediği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve tepki alan sosyetik kasapçı Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu. O anları sosyal medya hesabından, "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla paylaşan Nusret Gökçe, Saltbae (Tuzlama) hareketiyle adını tüm dünyaya duyurdu. İşte son dönemde skandal paylaşımlara imza atan Nusret Gökçe'nin koronavirüs aşısı olduğu o anlar...
19.01.2021 13:33
- Son Güncelleme: 19.01.2021 13:41
Koronavirüs aşısı olan Nusret Gökçe Instagram'dan o anları paylaştı! "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" notuyla koronavirüs aşısı olduğu anların videosunu paylaşan Nusret Gökçe, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada tepki çeken bir harekette bulunmuştu.
Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe, koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Aşıyı Dubai'de olan Nusret, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Covid-19 aşısı olmuşke" ifadelerini kullandı.
Kahvaltıda pirzola yiyen ve o anları Instagram hesabından paylaşan sosyetenin etçisi Nusret Gökçe'ye tepki yağıyor. Şovlarına bir yenisini ekleyen Nusret yine tepki çeken bir harekete imza attı.
Sosyetik kasap Nusret'in koca pirzolayı eline alıp yediği anları sosyal medyada paylaşmasına tepki yağdı. Nusret paylaşımına "Kahvaltım. Hep kesmişke birazda yemişkeee" notunu düştü.
Nusret Gökçe'nin Instagram'dan paylaştığı pirzola videosuna çok sayıda tepki geldi.