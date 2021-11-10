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Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil'i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan usta oyuncuların son hallerine ilgi büyük. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol alan oyuncuların şimdilerde ne iş yaptığı ve nasıl göründükleri merak ediliyor. 1979 yapımı Korkusuz Korkak filminde hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Atav değişimiyle herkesi şoke etti.

10.11.2021 23:27 - Son Güncelleme: 10.11.2021 23:31
Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil’i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Kemal Sunal ile aynı seti paylaşan şanslı oyunculardan Ayşin Atav yıllar sonra bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Yılların acımadığı oyunculardan Atav'ın değişimi herkesi şaşkına uğrattı. Usta oyuncu Kemal Sunal ile Korkusuz Korkak filminde rol alan Ayşin Atav filmde Sevil Hemşire'yi canlandırıyordu.

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Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil’i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Mülayim'in hastanede raporların karışması ile hayatının kökünden değişimini konu alan filmin güzeller güzeli Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.

Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil’i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşidir. Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor.

Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil’i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Dinçer Çekmez'in, ikinci evliliğinden de bir kızı olmuştu.

Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil’i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimi şoke etti

Şaban Oğlu Şaban, Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı gibi sayısız projede yer alan Dinçer Çekmez, lösemi hastalığı nedeniyle 2013 yılında hayatını kaybetmişti.

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