Korkusuz Korkak filmi ile yıldızı parlamıştı! Yıllar ona acımadı! Hemşire Sevil'i canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı!
Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol alan usta oyuncuların son hallerine ilgi büyük. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol alan oyuncuların şimdilerde ne iş yaptığı ve nasıl göründükleri merak ediliyor. 1979 yapımı Korkusuz Korkak filminde hemşire Sevil karakterini canlandıran Ayşin Atav yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Atav değişimiyle herkesi şoke etti.
10.11.2021 23:27
- Son Güncelleme: 10.11.2021 23:31
Kemal Sunal ile aynı seti paylaşan şanslı oyunculardan Ayşin Atav yıllar sonra bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Yılların acımadığı oyunculardan Atav'ın değişimi herkesi şaşkına uğrattı. Usta oyuncu Kemal Sunal ile Korkusuz Korkak filminde rol alan Ayşin Atav filmde Sevil Hemşire'yi canlandırıyordu.
Mülayim'in hastanede raporların karışması ile hayatının kökünden değişimini konu alan filmin güzeller güzeli Sevil hemşiresi Ayşin Atav şimdilerde ekranlardan uzak sanatla iç içe bir yaşam sürüyor.
Ayşin Atav, Kemal Sunal filmlerinin olmaz olmaz oyuncusu Dinçer Çekmez'in ilk eşidir. Atav ve Çekmez'in bu birliktelikten 'Ceren' adında bir kız çocukları bulunuyor.