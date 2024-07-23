'Kopyasını doğurmuş' diyeceğiniz 50 ünlü isim: Gupse Özay, Özgü Namal, Ceyda Düvenci, Bergüzar Korel... Ünlülerin sır gibi sakladığı çocuklarına bakın!

Müzikten tiyatroya, sinemadan sahneye, sanat dünyasının ünlü isimleri gözümüzün önünde parladı, biz de onları hayranlıkla izledik. Peki ya onların çocukları? Kameraların ışığı altında doğan, şöhretin gölgesinde büyüyen o minikler şimdi ne yapıyor? Bazıları anne babasının yolundan gidip yeteneklerini aynı sahnelerde sergilemeyi tercih etti. Miras aldıkları sanatçı genlerini gururla taşıyorlar. Kimileri ise bambaşka alanlarda kariyer hedefleyerek kendi yollarını çizmeyi tercih etti. İşte birbirinden ünlü isimlerin çocukları...
Gösteri dünyası, ışıltısı ve ihtişamıyla göz kamaştırırken, bu büyülü dünyanın perde arkasında bambaşka hayatlar da var. Özellikle ünlü isimlerin çocukları için, kameraların sürekli odak noktası olmak ve her adımının takip edilmesi, ağır bir yük haline gelebiliyor. İşte bu yüzden, bazı ünlü isimler çocuklarını spot ışıklarından uzak, olabildiğince normal bir hayatın içinde büyütmeyi tercih ediyor. İşte ünlü isimlerin gözlerden uzak büyüttüğü çocukları...
Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan'la birlikteliğinden doğan kızı Zeyno'ya özel vakit ayırıyor.
Oyuncu, 11 yaşındaki kızı Zeyno ile çektiği bir selfie'yi Instagram hesabından paylaştı.
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