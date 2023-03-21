“Köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşayan bir kadınım” Seda Sayan’ın 110 milyon TL’lik evinden ilk görüntü! Eşi Çağlar Ökten’le aşk yuvası...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, eşiyle oturacakları yeni evlerinin dekorasyonunu paylaşmıştı. Gayrimenkul zengini sanatçılardan olan ve 30'dan fazla değerli mülkü olduğu söylenen Seda Sayan'ın yeni bir ev daha aldığı sanıldı ama işin aslı öyle çıkmadı.