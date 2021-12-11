Konyalı Mevlüt bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun programında 9 ay boyunca yarışıp sadece 10 TL kazanabilen...

Bir dönemin en çok izlenen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da yarışmacı olarak ekranda yer alan Konyalı Mevlüt yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmada bir çok kişiye açtığı kutularla para kazandıran Mevlüt yarışma sırası kendisine geldiğinde sadece 10 TL kazanabilmişti. Büyük hayal kırıklığına uğrayarak yarışmadan ayrılan Mevlüt'ün son hali merak ediliyordu. Görenler tanımakta zorlandı.