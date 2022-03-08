Konserde seyircinin kucağına oturmuştu! Gülşen fena ifşa oldu! Kapak fotoğrafını gören inanamadı ‘Az kaldı başka yerlerini açacak’
Konserde seyircinin kucağına oturmuştu! Gülşen fena ifşa oldu! Gülşen, geçen akşam sahne aldığı mekanda "Bi An Gel" şarkısını seslendirdiği sırada kendisine eşlik eden yakın arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Ünlü şarkıcının bu hareketi, kısa sürede sosyal medyaya düştü ve büyük tepki çekti. Hem konserdeki davranışı hem de sahne kostümüyle çok konuşulan Gülşen, bu kez iki gün sonra çıkaracak şarkıcının tanıtım fotoğrafıyla gündeme geldi. Tanıtım fotoğrafı ifşa olan Gülşen'in tarzı yine olay oldu. Oldukça iddialı bir kıyafetle poz veren Gülşen'e sosyal medyada tepki yağdı. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran tanıtım fotoğrafı...
08.03.2022 21:11 - Son Güncelleme: 08.03.2022 21:13
GÜLŞEN OTURDU, O KALÇASINA VURDU
Bi An Gel isimli şarkısını okuyan Gülşen'in şarkının temposuna ayak uydurup kucağına oturduğu erkek arkadaşı da şarkıcının kalçasına tokat attı. O anlar cep telefonuyla kaydedilerek görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.
KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Gülşen'in kucağına oturduğu isim ise dünyaca ünlü bir markanın Halkla İlişkiler Sorumlusu Tolga Sezgin olduğu ortaya çıktı.
Sezgin ile Gülşen'in yakın arkadaş olduğu da ileri sürülürken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
TANITIM FOTOĞRAFI OLAY OLDU
Hem konserdeki davranışı hem de sahne kostümüyle çok konuşulan Gülşen, bu kez iki gün sonra çıkaracak şarkıcının tanıtım fotoğrafıyla gündeme geldi.