Köksal Engür'ün cenaze töreni belli oldu sanatçı dostları yalnız bırakmadı! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede’sine acı veda: "Seni tanımak bir onurdu"
Köksal Engür'ün cenaze töreni belli oldu sanatçı dostları yalnız bırakmadı! Zerda dizisinin Sıddık'ı, Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'siydi... Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi. 77 yaşındaki İsmail Köksal Engür'ün ölüm nedeninin böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar olduğu öğrenildi. Köksal Engür'ün cenaze programına dair detaylar da ortaya çıktı. Sanat dünyası Köksal Engür'ün ölümüyle yasa boğulurken, sanatçılar usta isme vedalarıyla yürek sızlattı.
"SENİ TANIMAK BİR ONURDU"
Köksal Engür'ün cenaze töreni belli oldu, sanatçı dostları yalnız bırakmadı! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'sine acı veda...
Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Cengiz Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENİ
Bozkurt, usta oyuncunun cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı. Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizin cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camii arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedi.
Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, Zerda dizisinde Sıddık, Leyla ile Mecnun dizisinde ise Ak Sakallı Dede rolüyle dikkat çekmişti.