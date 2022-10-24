Kocasının abisiyle bu yüzden birlikteymiş! Gülseren Budayıcıoğlu ’Yalı Çapkını gerçek’ demişti! Fettan yenge İfakat’ın yaşadıkları zırıl zırıl ağlattı!

Star TV ekranlarında yayınalanan Yalı Çapkını dizisi 5. bölümüyle reyting rekorları kırdı. Beğeni ile izlenne dizide her karakterin farklı bir hikayesi var. Gülseren Budayıcıoğlu da, ''Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. '' demişti. Seyirciler merakla 6. bölümü beklerken Yalı Çapkını dizisindeki fettan yenge İfakat'ın hikayesi gündeme geldi. Meğer ne zorluklar çekmiş! Dizide ölen kocasının abisi Orhan'la birlikte olan İfakat, tepkileri üzerine çekse de perde arkasında yaşananlar, olayların iyice karanlık olduğunu gösterdi. İşte detaylar...