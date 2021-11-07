’Kocası da, milyoncukları da yok’ demişti! Demet Akalın’dan Hadise’ye zeytin dalı! Herkesin önünde jest yaptı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Instagram'daki takipçi sayısı 10 milyonu geçtiğinde "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok, milyoncukları da" diyerek rekabeti arttıran Demet Akalın bu kez Hadise'ye zeytin dalı uzattı. Akalın, 9,7milyon takipçili İnstagram hesabından Hadise'ye öyle bir jest yaptı ki gören gözlerine inanamadı. İkilinin arasının bozuk olduğu düşünülürken Akalın herkesi şoke edecek bir harekette bulundu.