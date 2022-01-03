Kocan Kadar Konuş’un Efsun’u Ezgi Mola’nın annesine bakın! Güzelliğiyle kızını gölgede bıraktı gören hayran kaldı
Kocan Kadar Konuş'un Efsun'u Ezgi Mola'nın annesine bakın! Şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Mola, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Kocan Kadar Konuş dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncunun, özel hayatı da merak konusu oldu. Mola'nın özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise Mola'nın annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Ezgi Mola'nın güzeller güzeli annesi...
03.01.2022 23:06
- Son Güncelleme: 03.01.2022 23:06
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle sık sık adından söz ettiren Ezgi Mola, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Kocan Kadar Konuş dizisinin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.