Koca yasağını delen ünlü popçu cesur kostümüyle 13 milyona şov yaptı! Mrs. Dinçerler sadece 1 ay dayanabildi! Hadise açık kıyafetlerini raftan indirdi!
Mehmet Dinçerler ile evlendikten sonra sahne kostümlerine ayar veren Hadise'nin son konserinde giydiği cesur kıyafeti sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı Kıbrıs'ta aldığı bir mekanda mayo elbise tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan popçünün konserdeki parlaşımlarına yorum yağdı. ' Kararından ne çabuk döndün' yorumları geldi. Modacı Tuvana Büyükçınar imzalı elbiseyi kimi yakıştırırken kimi hayranı da bir önceki tarzını daha çok beğendiğini dile getirdi. İşte gündem olan o fotoğraflar...
16.07.2022 09:25 - Son Güncelleme: 16.07.2022 09:25
Mehmet Dinçerler ve Hadise çifti 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu. Ocak ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ünlü popçu 'Evet' yanıtını vermiş ve güzel haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Tektaşını gösteren güzel şarkıcı "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. Evlilikleri sonrası artık konserlerinde cesur kıyafetlerini tercih etmeyen Hadise herkesi şaşırtmıştı.
Yüzüğü taktıktanra giyiminde değişime giden Hadise iddialı sahne danslarını ve mayo tarzı kostümlerini giymeyi bırakmıştı.