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Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Elif Su'nun annesi Filiz Erkal ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

08.04.2020 17:40 - Son Güncelleme:
Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.

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Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.

Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

HAKAN PEKER VE OĞLU BURAK

Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

YILDIZ TİLBE VE KIZI SEZEN

Kızıyla sadece 12 gün geçirmişti! Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü!

BURAK KUT VE KIZI

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