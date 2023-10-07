Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan Kızılcık Şerbeti'nde, başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın kayınvalidesi Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu. Doğa'nın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun o isimle evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Sibel Taşçıoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.