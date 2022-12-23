Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın eşi güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı! İşte Barış Kılıç’ın eşi Ayşegül

Barış Kılıç, 1.90 metre boyunda, 83 kilo ve Balık burcudur. 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile hayatını birleştiren oyuncunun iki çocuğu vardır.

İşte başta Barış Kılıç olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.