Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Tam 9 yıldır evlililer o da çok ünlü bir oyuncu
Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimleri var. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Ceren Yalazoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
30.12.2022 11:38 - Son Güncelleme: 30.12.2022 11:38