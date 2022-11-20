Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu meğer o dizide kocasıyla birlikte oynamış! Gerçek hikayeyi anlatan dizi ile yıldızı parladı! 'Hayalim..'
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç meğer o dizide kocasıyla birlikte oynamış. Show TV'nin taze dizisi Kızılcık Şerbeti her Cuma reytingleri alt üst ediyor. Son dönemlerin en popüler dizileri arasında yer alan Kızılcık Şerbeti'nin konusu kadar oyuncu kadrosu da ilgi görüyor. İşte detaylar...
20.11.2022 20:04 - Son Güncelleme: 20.11.2022 20:04
Kızılcık Şerbeti adlı dizide Nursema karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un özel hayatı merak konusu oldu. 9 yıl önce meslektaşı ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Nursema kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim?
Ceren Yalazoğlu Karakoç şimdilerde gerçek hikayeden esinlenerek yazılan Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alıyor.