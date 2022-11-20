Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Yalazoğlu meğer o dizide kocasıyla birlikte oynamış! Gerçek hikayeyi anlatan dizi ile yıldızı parladı! ’Hayalim..’

Kızılcık Şerbeti adlı dizide Nursema karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un özel hayatı merak konusu oldu. 9 yıl önce meslektaşı ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Peki Kızılcık Şerbeti Nursema kimdir? Kaç yaşında? Eşi kim?