Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gerdek gecesi sahnesiyle olay olan oyuncunun eşi...
Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimleri var. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın zorla evlendirilmesi şu sıralar dizinin ana teması gibi. Peki dizinin Nursema'sının gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Ceren Yalazoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
11.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 11.03.2023 15:06
Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.,