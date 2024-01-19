Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o ünlü ismin kızıymış...

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! 44 yaşındaki ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın babasının kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Alasya'nın babası kimmiş...