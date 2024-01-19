Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o ünlü ismin kızıymış...

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! 44 yaşındaki ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın babasının kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Alasya'nın babası kimmiş...
Sıla Türkoğlu, Feyza Civelek, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Serkan Tınmaz gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya'nın hayatı merak edildi.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakaladı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Alasya'nın ailesi de merak edildi.