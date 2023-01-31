Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya seti birbirine kattı! Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı: "Ya o kadın, ya ben"
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya seti birbirine kattı! Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı. İddiaya göre uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle ekibi bezdiren Evrim Alasya, dizi ekibinin ayarladığı kuaförü beğenmeyip kendi özel kuaförünü sete getirmek istedi. Ancak yapım şirketi, masrafı karşılamayacağını belirtince duruma sinirlenen Evrim Alasya, iddiaya göre set ve yapım ekibine küfürler yağdırdı. Alasya'nın olay çıkarması yönetmen Ketche'yi çok sinirlendirdi. Oyuncunun kaprislerinden bıkan Ketche, seti terk edince çekim yarıda kaldı. Yönetmenin, yapımcıya "Ya ben, ya o" diye rest çektiği iddia ediliyor. İşte detaylar...
31.01.2023 09:17 - Son Güncelleme: 31.01.2023 09:21
"YA O KADIN, YA BEN"
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya seti birbirine kattı! Kaprisleri yönetmeni koltuğundan kaçırttı.
Başrolünde Evrim Alasya'nın yer aldığı Kızılcık şerbeti dizinin setinde kapris krizi yaşandı. Uzun süredir istekleri ve kaprisleriyle herkesi bezdiren Alasya'nın son isteği, yapım ekibinin iyice gerilmesine neden oldu.