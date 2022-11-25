Kızılcık Şerbeti'nin görümce Nursema'sı Ceren Yalazoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Dizide aşık olmaya bile korkuyor ama....
Kısa bir süre önce Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti, epey sevildi. İki farklı yapıdaki ailenin, birbirilerine aşık olan ve evlenen çocuklarının hikayesi üzerinden kurgulanan dizi başrollerden daha çok konuşulan isimler var. Onlardan biri de Doğa'nın görümcesi Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu. Doğanın ailesiyle ve aşka karşı verdiği mücadeleyle diziye ayrı bir renk katan Nursema'nın gerçek hayatta ünlü oyuncu ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte başta Ceren Yalazoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
25.11.2022 16:31 - Son Güncelleme: 25.11.2022 16:31
Hatun, Havva'nın küçük ablası, kocası Hulusi'nin eli maşalı karısıdır. Entirikaya düşkünlüğünden olsa gerek, elini kirletmeyi hiç sevmez; her daim maşa kullanmayı tercih eder.
Affet Beni dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un hayatı merak konusu oldu.
Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu, 1984 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, Beni Affet adlı diziyle tanınmıştır.
Ceren Yalazoğlu hakkında araştırma yapanlarınsa en çok merak ettiği şey, eşi. Bakın Ceren Yalazoğlu'nun kendisi gibi ünlü eşi kim.