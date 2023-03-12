Kızılcık Şerbeti'nin gerdek gecesi bölümünde kızı Nursema'nın başına gelenler kahretmişti! Abdullah Ünal bakın kim çıktı! Meğer Demet Akbağ'ın...
Kızılcık Şerbeti'nin gerdek gecesi bölümünde kızı Nursema'nın başına gelenler kahretmişti! Abdullah Ünal bakın kim çıktı! Settar Tanrıöğen ile Demet Akbağ arasındaki bağlantıyı görenler şaşkına döndü. Kızılcık Şerbeti'nin gerdek gecesi bölümünde kızı Nursema'nın başına gelenler izleyiciyi kahrederken, yeni bölüm fragmanında baba Abdullah Ünal karakterinin, dünürünün kardeşine itirafı tepki çekmişti. 60 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen'in yıllar önceki halleri gündeme bomba gibi düştü. Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı meğer bir dönem Demet Akbağ ile...
Kızılcık Şerbeti'nin gerdek gecesi bölümünde kızı Nursema'nın başına gelenler kahretmişti! Abdullah Ünal bakın kim çıktı! Meğer Demet Akbağ'ın...
BABASI SONU MU OLACAK?
Kızılcık Şerbeti dizisinde kızı Nursema'yı hiç tanımadığı ve sevmediği bir adamla evlendiren baba Abdullah Ünal sosyal medya gündeminde.
Kızılcık Şerbeti'nin gerdek gecesi bölümünde İstemediği eşiyle tartışmaya başlayan Nursema, "Bana dokunma" diye bağırdı, öfkeden deliye dönen İbrahim ise cama çıkan Nursema'yı "Ölmek mi istiyorsun?" diyerek aşağı attı.
O anlar herekesi kahredenken baba karakterine hayat veren Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ının, dünürünün kız kardeşine "Sizi seviyorum" sözleri tepki çekti.
Kızını istemediği bir adamla evlendiren Abdullah Ünal karakterine hayat veren 60 yaşındaki Settar Tanrıöğen bakın kim çıktı.