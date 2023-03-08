Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! “Pembe kaynana” yorumları havada uçuştu! Gece vakti...
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle izleyici ile buluşan Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Türkoğlu, derin göğüs dekolteli elbisesi ile verdiği pozları yayınladı. Gece vakti yaptığı paylaşımla çok konuşulan Türkoğlu'na binlerce yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterine göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. İşte Sıla Türkoğlu'nun o paylaşımı...
08.03.2023 18:33 - Son Güncelleme: 08.03.2023 18:33
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle izleyici ile buluşan Sıla Türkoğlu, geçen günlerde sosyal medya hesabında havuz başında verdiği pozları yayınlayarak gündem olmuştu.
Sosyal medya kullanıcıları Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterine göndermede bulunmayı da ihmal etmedi.