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Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den haber var "Risklerin varlığı nedeniyle..." Beyin kanaması geçirmişti

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren, şimdilerde de Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle gündemde olan oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. 61 yaşındaki oyuncu beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmış ardından ameliyatlar geçirmişti. Tanrıöğen'in son sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 14:36 Güncelleme 01 Şubat 2024, 14:36
Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den haber var Risklerin varlığı nedeniyle... Beyin kanaması geçirmişti 1

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle tanınan şimdilerde Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren Settar Tanrıöğen'den kötü haber gelmişti geçtiğimiz günlerde.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den haber var Risklerin varlığı nedeniyle... Beyin kanaması geçirmişti 2

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı dizinin setinde beyin kanaması geçirmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’den haber var Risklerin varlığı nedeniyle... Beyin kanaması geçirmişti 3

61 yaşındaki sanatçı, hemen ameliyata alınmış ardından 1 ameliyat daha geçirmişti.

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