Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den haber var "Risklerin varlığı nedeniyle..." Beyin kanaması geçirmişti

90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle adından söz ettiren, şimdilerde de Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle gündemde olan oyuncu Settar Tanrıöğen'den kötü haber gelmişti geçtiğimiz günlerde. 61 yaşındaki oyuncu beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmış ardından ameliyatlar geçirmişti. Tanrıöğen'in son sağlık durumu hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
90'lı yıllarda 'Bir Demet Tiyatro'da oynadığı 'Saldıray Abi' karakteriyle tanınan şimdilerde Abdullah Ünal karakteriyle adından söz ettiren Settar Tanrıöğen'den kötü haber gelmişti geçtiğimiz günlerde.
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı dizinin setinde beyin kanaması geçirmişti.
61 yaşındaki sanatçı, hemen ameliyata alınmış ardından 1 ameliyat daha geçirmişti.