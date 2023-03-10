Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen sosyal medya gündeminde. Kızılcık Şerbeti son bölümde kızı Nursema'yı biricik aşkından koparan baba Abdullah Ünal'ın, dünürünün kardeşi olan Alev Karslı'nın yanına gittiği anlar ekran başına kilitlemişti. Yeni bölümde yaşanacaklar herkesi şaşkına çevirirken Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i ile Alev'i sosyal medyada gündem oldu. Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen'in yaş farkını öğrenenler ise şoke etti.
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su ile Alev'i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı 'yasak aşk mı başlıyor' derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen sosyal medya gündeminde.
Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut ile aşk yaşayan Nursema'nın rızası olmadan bir başka adamla apar topar evlendirmesi büyük tepki çekerken yeni bölümde Nursema'nın intiharı herkesi şoke etti.
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı ölecek mi?' sorusunun yanıtı merak edilirken bir başka merak uyandıran konu ise dizide Abdullah Ünal ve Alev Karslı karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman arasında yaşanacaklar oldu.
Umut ile Nursema'nın arasını düzeltmek için takla atan dünürünün kardeşi Alev'in yanına giden Abdullah Ünal, "Sevenler kavuşsun istedim" cümlesinin ardından verdiği," Bizden mi bahsediyorsunuz?" yanıtı ile dikkat çekrken, ikili arasında "Yasak aşk mı başlıyor" sorusu da beraberinde geldi.