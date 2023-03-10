Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su ile Alev’i meğer gerçek hayatta... Ortalık karıştı ’yasak aşk mı başlıyor’ derken Müjde Uzman ile Settar Tanrıöğen...

Umut ile Nursema'nın arasını düzeltmek için takla atan dünürünün kardeşi Alev'in yanına giden Abdullah Ünal, "Sevenler kavuşsun istedim" cümlesinin ardından verdiği," Bizden mi bahsediyorsunuz?" yanıtı ile dikkat çekrken, ikili arasında "Yasak aşk mı başlıyor" sorusu da beraberinde geldi.