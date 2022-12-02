Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ölümün pençesinden dönmüş! Meğer o hastalıkla boğuşmuş! Duyan inanamadı! Doğa'nın aklı bir karış havada teyzesi...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın teyzesi Alev rolünü canlandıran ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın özel hayatı merak konusu oldu. Kıvılcım'ın aklı bir karış havada kardeşi Alev, Doğa'nın gelin gittiği aile ile sık sık münakaşa yaşıyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu 38 yaşında. Peki Müjde Uzman kimdir, nereli? Müjde Uzman hangi hastalık yüzünden tedavi gördü! İşte detaylar...
02.12.2022 17:01 - Son Güncelleme: 02.12.2022 17:02
Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun memleketi, yaşı ve hakkında daha bir çok bilgi merak ediliyor. Bir dönem kanser tedavisi gördüğünü öğrenenler ise şaşırıyor.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.
Oyuncular arasında hem güzelliği hem de başarılı performansıyla hemen göze çarpan Müjde Uzman 26 Eylül 1984 doğumlu ve İstanbul doğumludur.