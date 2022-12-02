Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ölümün pençesinden dönmüş! Meğer o hastalıkla boğuşmuş! Duyan inanamadı! Doğa'nın aklı bir karış havada teyzesi...

Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteriyle adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun memleketi, yaşı ve hakkında daha bir çok bilgi merak ediliyor. Bir dönem kanser tedavisi gördüğünü öğrenenler ise şaşırıyor.