Kızılcık Şerbeti dizisi bakın kimin hayatıymış! Yalı Çapkını'ndan sonra Kızılcık Şerbeti de gerçek hikaye çıktı!

Show TV'de yayın hayatına başlayan Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de ilgi gördü. Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı Kızılcık Şerbeti'nin gerçek bir hikaye olup olmadığı merak ediliyor. İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım kızlarının iyi bir geleceği olması için canla başla uğraşmaktadır. Ancak henüz üniversitenin 1. sınıfındayken kızının evlendiğini öğrenince şok olmuştu. Damadının ailesiyle tanışması ise ikinci bir şok yaşatmıştır. Peki Kızılcık Şerbeti hikayesi gerçek mi? Kızılcık Şerbeti Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesi mi? Açıklama geldi. İşte detaylar....