Kızılcık Şerbeti dizisi bakın kimin hayatıymış! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını’ndan sonra Kızılcık Şerbeti de gerçek hikaye çıktı!

Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.