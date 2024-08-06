Kızıl Goncalar'ın Meryem'iydi...“Oğlan hık demiş..." 2 çocuk annesi Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu ortaya çıktı!

Özgü Namal, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak, Kurtlar Vadisi, Merhamet ve Hanımın Çiftliği gibi çok izlenen dizilerdeki üstün performansları ile tanınmaktadır. Son zamanlarda Özcan Deniz ile bir araya gelen Namal'ın özel hayatı ve ailesi hakkındaki meraklar artmıştır. 2020'de eşi Serdar Oral'ın trajik ölümü ile derinden sarsılan Namal'ın çocukları, magazin basınında sürekli olarak dikkat çekmektedir.