Kızıl Goncalar'ın Meryem'iydi...“Oğlan hık demiş..." 2 çocuk annesi Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu ortaya çıktı!

Özgü Namal, Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak, Kurtlar Vadisi, Merhamet ve Hanımın Çiftliği gibi çok izlenen dizilerdeki üstün performansları ile tanınmaktadır. Son zamanlarda Özcan Deniz ile bir araya gelen Namal'ın özel hayatı ve ailesi hakkındaki meraklar artmıştır. 2020'de eşi Serdar Oral'ın trajik ölümü ile derinden sarsılan Namal'ın çocukları, magazin basınında sürekli olarak dikkat çekmektedir.
İki çocuk annesi olan Özgü Namal, çocuklarını gözlerden uzak tutmayı tercih etse de, son zamanlarda sosyal medyada çocuklarına dair bazı fotoğraflar paylaşıldı. Bu fotoğraflar kısa sürede büyük ilgi gördü ve Namal'ın çocukları hakkında övgü dolu yorumlar yapıldı.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Tam adı Melahat Özgü Nama olan ünlü isim, henüz 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlayan Namal, Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.