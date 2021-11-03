Kıvrak dansıyla çok konuşulmuştu! Üç Kuruş’un Leyla’sı Aslıhan Malbora sosyal medyayı kasıp kavuruyor! Hakkındaki gerçeği duyan inanamıyor
Kıvrak dansıyla çok konuşulmuştu! Son dönemin popüler isimlerinden Aslıhan Malbora, Leyla karakterini canlandırdığı Üç Kuruş dizisine kıvrak dansıyla damga vurmuştu. Dans performansıyla büyük beğeni toplayan Malbora, günlerce konuşulmuştu. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki Malbora'nın 7 yıllık sevgilisi ile verdiği pozları da büyük ilgi gördü. İşte Aslıhan Malbora'nın sevgilisi ve birbirinden iddialı paylaşımları...
03.11.2021 18:03
- Son Güncelleme: 04.11.2021 15:51
Üç Kuruş dizisinde Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora, ilk bölümde sergilediği dans performansıyla büyük beğeni toplamış ve gündem olmuştu.
Son dönemin yıldızı yeni yeni parlayan genç oyuncularından olan Aslıhan Malbora şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncunun iddialı pozlarına beğeni yağarken 7 yıllık sevgilisi ile paylaşımları da büyük ilgi gördü. Aslıhan Malbora'nın sevgilisi merak edilip araştırılmaya başlandı.