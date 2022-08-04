Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımlarıyla olay! Çiçeği burnunda baba ortalığı yıktı geçti görenler: "Ne giyse yakışıyor adam karizma"
Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımlarıyla olay! Çiçeği burnunda baba ortalığı yıktı geçti görenler, "Ne giyse yakışıyor adam karizma" yorumları yaptı. 2008 ile 2010 tarihleri arasında Beren Saat'le rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin ardından yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya gelen ikiliden Kıvanç, set hallerinden bir fotoğraf paylaştı. 20 Şubat 2016'da modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren ve geçen nisan ayında ilk evladı olan oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'dan paylaştığı pembe takımlı pozuyla gündeme bomba gibi düştü.
04.08.2022 11:28 - Son Güncelleme: 04.08.2022 11:28
"NE GİYSE YAKIŞIYOR ADAM KARİZMA"
Kıvanç Tatlıtuğ pembe takımlarıyla olay! Çiçeği burnunda baba ortalığı yıktı geçti görenler, "Ne giyse yakışıyor adam karizma" yorumları yaptı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan Aşk-ı Memnu'nun başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, yıllar sonra yeni bir projede birlikte kamera karşısına geçti.
SETE ÇIKTILAR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat, geçtiğimiz günlerde ilk kez bir araya geldi ve okuma provalarına başladı.