Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu’yla tatilde! Denize gidemeyen ünlü çiftler havuz başında...

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer yaz sezonunu açtı! Yakın arkadaşları Taner Ölmez ve nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile Kaş'ta lüks bir otelde kalan ünlü çiftler, rüzgarlı hava yüzünden denize inemeyince; kaldıkları otelin havuzunda vakit geçirdi. Tatlıtuğ, sık sık havuzun etrafında dolaşıp telefon görüşmesi yaparken Ölmez, bol bol havuz keyfi yaptı. İşte ünlülerin 2021 yaz tatilinden görüntüler...

04.06.2021 10:56 - Son Güncelleme: 04.06.2021 10:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





