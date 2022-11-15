Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...
Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp poz verdi sosyal medya onu konuştu. Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut değişimiyle herkesi şoke etmişti. Adeta bambaşka biri olan Sibel Akbulut sevgilisiyle evlendi. İşte çok konuşulan kareler...
15.11.2022 13:01 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:07
Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp poz veren Sibel Akbulut'un Instagram paylaşımı olay!
Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut evlendi.
Değişimi ve arabanın üstünde verdiği gelinlikli pozla dikkat çeken Kısmetse Olur'un Sibel'İ son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.