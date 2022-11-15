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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp poz verdi sosyal medya onu konuştu. Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacıları değişimleriyle sosyal medyada merak konusu oluyor. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut değişimiyle herkesi şoke etmişti. Adeta bambaşka biri olan Sibel Akbulut sevgilisiyle evlendi. İşte çok konuşulan kareler...

15.11.2022 13:01 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:07
Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Kısmetse Olur'un Sibel Akbulut'u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp poz veren Sibel Akbulut'un Instagram paylaşımı olay!

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Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut evlendi.

Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Programda neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Sibel Akbulut son olarak eşiyle paylaştığı fotoğrafın altına "Seni her evren de seviyorum Husband .." yazdı.

Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Değişimi ve arabanın üstünde verdiği gelinlikli pozla dikkat çeken Kısmetse Olur'un Sibel'İ son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.

Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

İşte başta Sibel Akbulut olmak üzere sizler için derlediğimiz yarışma ünlülerinin değişimleri...

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