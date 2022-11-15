Kısmetse Olur’un Sibel Akbulut’u son haliyle şaşkına çevirmişti! Bambaşka biri oldu evlendi mini gelinlikli pozu olay! Arabanın üstüne çıkıp...

Bir zamanların oldukça izlenen ve tartışılan yarışma programlarından olan Kısmetse Olur evinin gözde gelin adaylarından biri de Sibel Akbulut'tu. Kısmetse Olur evindeki Gökhan Sara ile yaşadığı ilişkisiyle akıllara kazınan Sibel Akbulut evlendi.