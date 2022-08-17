Kısmetse Olur’un haşin çocuğu Emre şimdi oldu sporcu Emre! Ayça aşkıyla yanıp tutuşan Emre Ubeyli’yi tanımak artık güç

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışma programında Ayça Ekin Beğen ile aşk yaşamasıyla tanınan Emre Ubeyli görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle gündeme gelen Emre Ubeyli'nin yakışıklılığından eser kalmadı. Herkesin bir dönem beğendiği Emre Ubeyli, yeni tarzı ve farklı görüntüsüyle dikkat çekti.