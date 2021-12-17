Kısmetse Olur’un gamzeli güzeliydi! Seda Akgül’ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen’in yeni işi bakın ne

Seda Akgül'ün sunduğu Kısmetse Olur programı bir dönemin en popüler yarışmalarındandı. Gelin ve damat adayları iki farklı dairelerde yaşar, tanışır ve aşk yaşamaya başlardı. Ancak her gün kavga gürültü olurdu. İzleyicilerin de en dikkatini çeken yarışmacısı fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen olmuştu. Kısmetse Olur programıyla ünlenen Beğen'in şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Ancak estetiği fazla kaçıran eski yarışmacı tepkilerden kaçamadı.