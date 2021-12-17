Kısmetse Olur'un gamzeli güzeliydi! Seda Akgül'ün fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in yeni işi bakın ne
Kanal D'nin bir dönem çok konuşulan izdivaç programı Kısmetse Olur'da adını duyuran Ayça Ekin Beğen'in şimdilerde ne yaptığı ve son hali merak ediliyordu. Yarışmada güzelliği ile dikkat çeken Beğen'in son hali şaşkına çevirdi. Yaptırdığı estetikler ile bambaşka biri oldu. Özellikle dudaklarındaki şişiklik hiç beğenilmedi. Kısmetse Olur'un gamzeli güzeli Ayça Ekin Beğen yeni haliyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Yarışmanın eski takipçileri, 'Yolda görsem tanıyamam' , 'Estetiğin dozunu fazla kaçırmış' , 'Bu ne böyle' yorumlarında bulundu. İşte eski gelin adayının son hali...
17.12.2021 12:39
- Son Güncelleme: 17.12.2021 12:39
Seda Akgül'ün sunduğu Kısmetse Olur programı bir dönemin en popüler yarışmalarındandı. Gelin ve damat adayları iki farklı dairelerde yaşar, tanışır ve aşk yaşamaya başlardı. Ancak her gün kavga gürültü olurdu. İzleyicilerin de en dikkatini çeken yarışmacısı fenomen gelin adayı Ayça Ekin Beğen olmuştu. Kısmetse Olur programıyla ünlenen Beğen'in şimdilerde tanımayan neredeyse yok. Ancak estetiği fazla kaçıran eski yarışmacı tepkilerden kaçamadı.
ESKİ HALİNDEN ESER YOK
Şimdilerde 536bin takipçili İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ayça Ekin Beğen'in mesleği de yine sosyal medya.