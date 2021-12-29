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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Kısmetse Olur'un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı programda 'ortalığı karıştıran kız' olarak bilinen Melis Buse Betkayan'ın son halini gören tanıyamıyor. Yarışmadaki tüm erkeklerle ve kadınlarla kavga etmeden duramayan Betkayan önce burun ameliyatı oldu sonra hızını alamayıp her yerine estetik yaptırdı. Bir çok operasyon geçiren eski yarışmacı şimdilerde 605bin takipçili İnstagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşıyor. İşte 'bu Melis olamaz' dedirten o fotoğraflar...

29.12.2021 14:52 - Son Güncelleme: 29.12.2021 14:52
Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Kısmetse Olur'un gelmiş geçmiş en akılda kalan yarışmacısıydı! Melis Buse Betkayan yarışma bittikten sonra estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Ünlü yarışmacıyı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan fenomen programa katılan Melis Buse Betkayan her yarışmacıya kök söktürüyordu. Programda en çok tanınan isim olan Betkayan'ın şimdilerde neler yaptığı merak ediliyordu. İşte eski yarışmacının son hali...

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Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Melis Buse Betkayan'ı tanımayanınız yoktur.

Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Programda yaptığı kavgalarla gündeme gelen eski yarışmacı sosyal medya hesabı oldukça aktif kullanıyor.

Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Kısmetse Olur'un en iddialı, en dişli yarışmacı Melis Buse Betkayan son zamanlarda mavi tikli İnstagram hesabından sık sık yeni paylaşımlar yapıyor.

Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Eski ve yeni halini karşılaştıranlar şaşkınlığını gizleyemedi. Betkayan estetikli haliyle gündem oldu.

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