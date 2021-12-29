Kısmetse Olur’un en dişli yarışmacısıydı kimse baş edemiyordu! Melis Buse Betkayan yüzünü baştan aşağı estetik yaptırdı bambaşka biri oldu

Kısmetse Olur'un gelmiş geçmiş en akılda kalan yarışmacısıydı! Melis Buse Betkayan yarışma bittikten sonra estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Ünlü yarışmacıyı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. 2015 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan fenomen programa katılan Melis Buse Betkayan her yarışmacıya kök söktürüyordu. Programda en çok tanınan isim olan Betkayan'ın şimdilerde neler yaptığı merak ediliyordu. İşte eski yarışmacının son hali...