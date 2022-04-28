Kısmetse Olur'dan sonra bambaşka biri oldu çıktı! Cansel Çördük bikinili pozundaki o detaya gelen yorumlara köpürdü!
Kısmetse Olur'dan sonra bambaşka biri oldu çıktı! Cansel Çördük bikinili pozundaki o detaya gelen yorumlara köpürdü! Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Cansel Çördük... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Minicik bikinisiyle verdiği poza gelen yorumlara sinirlenen Çördük, "Duymaktan sıkıldım" diyerek tepki gösterdi.
Kısmetse Olur'dan sonra bambaşka biri oldu çıktı! Cansel Çördük bikinili pozundaki o detaya gelen yorumlara köpürdü, bakın neler söyledi...
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.
Instagram'da verdiği pozlarla adından söz ettiren yarışmacı Cansel Çördük bir süre önce modellik yapıyordu. Gelin adayı Cansel sonrasında şarkıcılığa soyunmuştu.
Ancak Çördük'ün şarkıcılık kariyeri kısa sürdü. Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde...
Yurt dışında yaşayan Cansel Çördük son olarak minik bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel'in bu halini gören takipçileri kendini tutamadı. Çördük, damarları ve kolundaki kesiklerle ilgili gelen yorumlardan sonra açıklama yaptı.