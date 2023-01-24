Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı her bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kavga ve gürültünün eksik olmadığı program sıklıkla tepki alırken, bir yandan da en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Bugünkü bölümde yaşananlar ise yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki neler oldu? Gelin hep birlikte bakalım....