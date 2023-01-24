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Haberler Magazin Kısmetse Olur'da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Kısmetse Olur'da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında bugün kızlar ve erkekler arasında gerginlik had savhaya çıktı. Erol ve Yeliz arasında aşk bitti. Eski sevgililer birbirlerine girerken bir yandan da Tuğçe ve Ayşegül arasında tansiyon yükseldi. Ayşegül bir anda Tuğçe'nin üzerine doğru koşmaya başladı. O anlarda araya girmeye çalışan Yaren de Ayşegül'den nasibini aldı. Gözü dönen Ayşegül yanlışlıkla Yaren'in saçını çekti. İşte şoke eden olayın detayları...

24.01.2023 19:52 - Son Güncelleme: 24.01.2023 19:53
Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı her bölümüyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kavga ve gürültünün eksik olmadığı program sıklıkla tepki alırken, bir yandan da en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Bugünkü bölümde yaşananlar ise yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki neler oldu? Gelin hep birlikte bakalım....

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Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Erol ve Yeliz aşkı tam başladı derken bitti. Erol'un herkesin içinde Yeliz'in boynundaki kolyeyi çekip koparması ve yere atıp üzerine basması herkesi şoke etti.

Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Neye uğradığını şaşıran Yeliz ağlamaya başladı. İkili arasındaki gerginlik seyirciyi de ekrana kilitledi.

Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Öte yandan geçtiğimiz hafta elenen Tuğçe'nin eve geri dönmesi kızları kızdırdı.

Kısmetse Olur’da kan gövdeyi götürdü! Yarışmacılar saç saça baş başa kavga etti! Diskalifiye şoku! Su fırlatanlar, bağırıp çağıranlar neler neler...

Özellikle Ayşegül ile Tuğçe arasında sık sık tartışma yaşanmaya başladı. Son olarak bugünkü bölümde Ayşegül kendini tutamayarak Tuğçe'nin üzerine koştu.

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