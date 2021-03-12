Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı son haliyle tanımamanız garanti değişimi öyle böyle değil! Artık bambaşka biri
Bir dönemin çok konuşulan yarışmalarından biriydi Kısmetse Olur. Evlilik hayalleriyle Kısmetse Olur evine gelen yarışmacıların kimi mutluluğu buldu kimisi hayal kırıklığıyla ayrıldı. Kısmetse Olur'un en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Rabia Karaca'ydı. Fenomen programın geçmiş bölümlerinde Semih ile flört eden gelin adayı, daha sonra sunuculuk yapmaya başladı. Rabia Karaca'yı şimdi görseniz tanıyamazsınız. Estetikle bambaşka biri olan Rabia Karaca görenleri şaşkına çeviriyor.
12.03.2021 10:37
- Son Güncelleme: 12.03.2021 10:37
Kısmetse Olur Rabia Karaca'nın estetikli hali, sosyal medyada gündem oldu. Kısmetse Olur programdan sonra oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, programda yaşadığı aşkla da bir hayli konuşulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra Rabia Karaca'nın son hali oldukça dikkat çekici.
Bir döneme damga vuran evlilik yarışması Kısmetse Olur'un gelin adaylarının son hali gündem oldu. Kısmetse Olur'un iddialı gelin adayı Rabia Karaca'nın değişimi görenleri şaşırttı.
Programdan sonra oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, programda yaşadığı aşkla da bir hayli konuşulmuştu.
Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra, gelin adayı Rabia Karaca'nın son hali oldukça dikkat çekici.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Karaca'ya beğeni yağdı.