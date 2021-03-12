Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı son haliyle tanımamanız garanti değişimi öyle böyle değil! Artık bambaşka biri

Bir dönemin çok konuşulan yarışmalarından biriydi Kısmetse Olur. Evlilik hayalleriyle Kısmetse Olur evine gelen yarışmacıların kimi mutluluğu buldu kimisi hayal kırıklığıyla ayrıldı. Kısmetse Olur'un en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Rabia Karaca'ydı. Fenomen programın geçmiş bölümlerinde Semih ile flört eden gelin adayı, daha sonra sunuculuk yapmaya başladı. Rabia Karaca'yı şimdi görseniz tanıyamazsınız. Estetikle bambaşka biri olan Rabia Karaca görenleri şaşkına çeviriyor.

12.03.2021 10:37 - Son Güncelleme: 12.03.2021 10:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





