Kısmetse Olur mazisinden sonra Esra Erol’da koca bulmuştu! Estetikten sonra bambaşka biri olan Ceyda Kırıcı doğurdu! Paylaşımı bomba gibi patladı

Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarındandı. Melis Buse Betkayan, Aycan Varış, Hazal Atabek gibi isimlerin tanındığı programda Ceyda Kırıcı da ismi ünlenen yarışmacılardandı. Aradığı aşkı bu programda bulamayan Kırıcı yıllar sonra Esra Erol'un programına katıldı. Programda Mustafa Tuncay ile tanışan yarışmacı aşık oldu ve hiç zaman kaybetmeden dünyaevine girdi. Aylardır çocuk bekleyen çift müjdeyi duyurdu. Ceyda Kırıcı yeni doğan bebeği ile kamera karşısına geçti. Son hali gündem oldu.