Kısmetse Olur mazisinden sonra Esra Erol'da koca bulmuştu! Estetikten sonra bambaşka biri olan Ceyda Kırıcı doğurdu! Paylaşımı bomba gibi patladı
Kısmetse Olur programıyla ünlenen ardından da Esra Erol'la Evlen Benimle programına katılarak kendisine koca arayan Ceyda Kırıcı sonunda mutluluğu yakaladı. İzdivaç programında Mustafa Tuncay ile tanışan Kırıcı aşkı bulduğunu söyleyerek evlenmişti. Bir süredir de bebek bekleyen çift bugün ilk erkek bebeklerini kucaklarına aldı. Ceyda Kırıcı bebeği ile çekimler yaptı o anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kırıcı'nın son hali bir hayli konuşuldu. Estetikten ve spordan sonra bambaşka biri olan Kırıcı'nın hamilelikten sonra yeniden kilo aldığı görüldü. İşte dikkat çeken o paylaşım...
16.03.2022 17:04 - Son Güncelleme: 16.03.2022 17:04
Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur bir dönemin en çok izlenen izdivaç programlarındandı. Melis Buse Betkayan, Aycan Varış, Hazal Atabek gibi isimlerin tanındığı programda Ceyda Kırıcı da ismi ünlenen yarışmacılardandı. Aradığı aşkı bu programda bulamayan Kırıcı yıllar sonra Esra Erol'un programına katıldı. Programda Mustafa Tuncay ile tanışan yarışmacı aşık oldu ve hiç zaman kaybetmeden dünyaevine girdi. Aylardır çocuk bekleyen çift müjdeyi duyurdu. Ceyda Kırıcı yeni doğan bebeği ile kamera karşısına geçti. Son hali gündem oldu.