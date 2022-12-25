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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un aşkosu Cansel'den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! "Güzelim burun su kaydırağı gibi..."

Kısmetse Olur'un aşkosu Cansel'den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! "Güzelim burun su kaydırağı gibi..."

Kısmetse Olur'da gelin adayları arasında yer alan Cansel burun estetiğiyle oldukça konuşuluyordu. 2 burun ameliyatı geçiren Cansel'in ilk hali ortaya çıktı. İşte Kısmetse olur Cansel'in eski hali...

takvim.com.tr
25.12.2022 23:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 23:27
Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi...

Kısmetse Olur programıyla sı sık gündemde yer alan Cansel'in yeni ifşası çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilk burun estetiği olmuş hali oldukça gündem olmuştu. Şimdi ise fenomen yarışmacının sıfır estetikli burnu sosyal medyada paylaşıldı. İşte Kısmetse Olur Cansel'in estetiksiz hali...

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Kısmetse Olur Canseli’nin estetiksiz hali ortaya çıktı! 2 burun ameliyatından önceki halini görenler gözlerine inanamadı! Vallahi kendi burnu a güzelmiş...

Kısmetse Olur isimli evlilik programında yer alan Cansel Ayanoğlu sosyal medyada sık sık konuşuluyor.

Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi...

Fenomen yarışmacının ortaya çıkan estetiksiz görüntüleri olay yaratmıştı. Fakat o fotoğrafların da estetikli olduğunu görenler 'estetiksiz hali bile estetikli' diyerek bu durumu sosyal medyada alay konusu haline getirdiler.

Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi...

Cansel'in sıfır estetikli hali ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kısmetse Olur’un aşkosu Cansel’den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! Güzelim burun su kaydırağı gibi...

Önceki evliliğinden 1 kızı bulunan gelin adayının doğal burnunu görenler 'Şimdiki burnundan çok daha güzel' ve 'Güzelim burun su kaydırağına dönmüş' gibi yorumlarda bulundu.

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