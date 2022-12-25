Kısmetse Olur'un aşkosu Cansel'den yeni ifşa! 2 burun estetiği önceki hali ortaya çıktı! Görenler şok geçirdi! "Güzelim burun su kaydırağı gibi..."
Kısmetse Olur'da gelin adayları arasında yer alan Cansel burun estetiğiyle oldukça konuşuluyordu. 2 burun ameliyatı geçiren Cansel'in ilk hali ortaya çıktı. İşte Kısmetse olur Cansel'in eski hali...
25.12.2022 23:27 - Son Güncelleme: 25.12.2022 23:27
Kısmetse Olur programıyla sı sık gündemde yer alan Cansel'in yeni ifşası çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilk burun estetiği olmuş hali oldukça gündem olmuştu. Şimdi ise fenomen yarışmacının sıfır estetikli burnu sosyal medyada paylaşıldı. İşte Kısmetse Olur Cansel'in estetiksiz hali...
Kısmetse Olur isimli evlilik programında yer alan Cansel Ayanoğlu sosyal medyada sık sık konuşuluyor.