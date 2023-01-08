Kısmetse Olur Cansel'den sansürsüz ifşa açıklaması geldi! Baby Nose Cansel Ayanoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bacak ya da göğüs dekoltesi..."

"Geçmişte olan şeyleri paylaşınca elinize ne geçti zavallılar? Bacak ya da göğüs dekoltesi ne zaman ifşa adı altında değerlendirildi. Ya da başka bir şey oldu? 8 yıl önceki reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Çocukluk zamanlarında eğlencesine yaptığım yayınlar kimseyi ilgilendirmez.