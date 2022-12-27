Kısmetse Olur Bilek'in yalbırdak görüntüleri skandal: "Külot atlet Bilek" İç çamaşırlı pozları elden ele yayıldı Bilek Orundaş’ın çıplak pozları
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Bilek Orundaş. Pek çok kişi tarafından araştırılan bir isim olan Bilek Orundaş'ın ortaya çıkan ve sosyal medyada elden ele yayılan iç çamaşırlı görüntüleri ise tam bir skandal. İşte detaylar..
27.12.2022 11:01 - Son Güncelleme: 27.12.2022 11:01
2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.
İddialı yarışmacılarından biri olan ve yakışıklılığıyla gelin adaylarının dikkatini çeken Bilek Orundaş'ın hayatı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor.