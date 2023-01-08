Kısmetse Olur Baby Nose Cansel'den sansürsüz ifşa açıklaması geldi! Cansel Ayanoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Bacak ya da göğüs dekoltesi..."
Öykü Serter'in sunuculuğunu yapmış olduğu Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında her geçen gün olaylı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Programın popüler yarışmacıları arasında olan Cansel Ayanoğlu'nun yıllar evvel paylaştığı müstehcen fotoğrafları ve videoları ifşa oldu. Bunun ardından Cansel Ayanoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
5 yıl sonra yayın hayatına geri dönen Kısmetse Olur yeni formatıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Programda yaşananların dışında, yarışmacıların özel hayatları sosyal medyada gümdem oluyor. Yarışmacılar arasında en dikkat çeken Cansel Ayanoğlu'nun yıllar önce çektiği bir videosu ifşa oldu. Görüntülerin sosyal medyayı salladığı anlarda Cansel konu hakkında bir paylaşım yaptı. İşte merak edilenler!
YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitliyor. Programın popüler gelin adaylarından olan Cansel Ayanoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri ifşa oldu.
"Geçmişte olan şeyleri paylaşınca elinize ne geçti zavallılar? Bacak ya da göğüs dekoltesi ne zaman ifşa adı altında değerlendirildi. Ya da başka bir şey oldu? 8 yıl önceki reşit olmayan bir kızın videolarını ifşalamak ne kadar doğru? Çocukluk zamanlarında eğlencesine yaptığım yayınlar kimseyi ilgilendirmez.