Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde sinirler gerildi! Aybüke Çangal'a Öykü Serter'den destek! 'Bu hakkı sana kim veriyor?' Sedat sus pus oldu!
Youtube'de yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programının yarışmacıları dikkat çekiyor. Özellikle rapçi Çakal'ın adını dövme yaptırmasıyla gündem olan TikTok fenomeni Aybüke Çangal programa damga vuran isimlerden oldu. Erkek adaylardan Sedat'ın tepkisiyle şoke olan Çangal'a Öykü Serter'den destek geldi. Serter, ''Bu kadar yargılayıcı cümle kurma hakkını sana kim veriyor?'' diye sordu. O anlarda herkes sus pus oldu. İşte detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı. Hatfa içi her gün Youtube'de izleyicisiyle buluşmaya başlayan programda ilk bölümden sinirler gerildi. Peki neler oldu?
Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü artık haftanın 5 günü yayınlanacak. 9 kadın ve 9 erkek adayın yarıştığı programın ilk bölümünde neler yaşandı, kimler tartışma yaşadı, kimler ilk görüşte aşkı buldu gelin birlikte bakalım...
ÖYKÜ SERTER'DEN SEDAT'A SERT TEPKİ!
İlgi ile izlenen programın 1. bölümünde 'Çakal' dövmeli Aybüke Çangal ve erkek adaylardan Sedat'ın ilk yaklaşımı gündem oldu.
Sedat'ın yaklaşımına sinirlenen programın sunucusu Öykü Serter, 'Yapmış olduğu tercihlerle ilgili, bu kadar yargılayıcı cümle kurma hakkını sana kim veriyor?' diyerek tepki gösterdi.