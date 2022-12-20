Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga ifşa olayı nedir? Twitter mesajları...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında erkek adaylar arasında dikkat çeken isimlerden olan Tolga Kandemir'in sosyal medya paylaşımları gündeme bomba gibi düştü. Programda Aybüke Çangal ile yakınlaşan Kandemir ile ilgili sosyal medyada ortaya çıkan ifşalar herkesi şoke etti. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga ifşa olayı nedir?
Youtube'de yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Programın en çok konuşulan adayları arasında yer alan Tolga Kandemir sosyal medyada fena patlak verdi. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga ifşa olayı nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ TOLGA KANDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yarışan Tolga Kandemir 1998 yılında dünyaya geldi. Aslen İzmitli olan Tolga Kandemir şu an 24 yaşında.
2019 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Tolga Kandemir sonrasında katıldığı Best Model of the World yarışmasında ise ikinci oldu.
İstanbul'da yaşayan ve modelliğin yanı sıra lisanslı basketbol oyuncusu olan Tolga Kandemir Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında "Yanıma yakışacak birini arıyorum. Güvensizlik beni çok sinirlendirir. Kıskançlığa ise gelemem." İfadeleri ile dikkat çekti.
nstagram'da @tolgakandemirrr kullanıcı adıyla alan Tolga Kandemir'in bu platformda 55,9 B takipçisi bulunuyor.