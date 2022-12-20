Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga Kandemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Tolga ifşa olayı nedir? Twitter mesajları...

İstanbul'da yaşayan ve modelliğin yanı sıra lisanslı basketbol oyuncusu olan Tolga Kandemir Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında "Yanıma yakışacak birini arıyorum. Güvensizlik beni çok sinirlendirir. Kıskançlığa ise gelemem." İfadeleri ile dikkat çekti.