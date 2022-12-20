Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? Kısmetse Olur nerede, saat kaçta yayınlanıyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü BÖLÜMLERİ İZLE!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne ilk veda eden isimler 7. bölümde belli oldu. İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programı, yepyeni sezonuyla Youtube platformunda izleyicisiyle buluşmaya başladı. 1. bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılanan programın yarışmacıları sık sık gündeme geliyor. Veda eden isimler açıklanırken bir yandan da 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler var? Kısmetse Olur nerede, saat kaçta yayınlanıyor?' soruları sıkça araştırılıyor. İşte programa dair merak edilenler...