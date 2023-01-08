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Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube'de yayınlanıyor. 9 erkek ve 9 kadının yer aldığı programın ne zaman, saat kaçta yayınlandığı ve yarışmacıların isimleri araştırılıyor. Öylü Sertel'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanan program hakkında yayından kaldırılacak iddiası son günlerde çok konuşuluyor. İşte tüm merak edilenler...

08.01.2023 15:24 - Son Güncelleme: 08.01.2023 15:27
Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARININ İSİMLERİ! Yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur son dönemlerin en çok konuşulan programlarından biri oldu. Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur:Aşkın Gücü YouTube'da yayınlanıyor.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

9 erkek ve 9 kadının birbirlerini tanımaya çalıştığı ve eş adayını aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü özellikle kaos dolu anlarıyla dikkat çekiyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

Program için RTÜK'ün harekete geçtiği iddia edildi. Bu kapsamda ise "Kısmetse Olur yasaklanacak mı, yayından mı kaldırılacak" merak ediliyor...

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

KISMETSE OLUR YAYINDAN KALDIRILACAK MI?

Kısmetse Olur yarışmacıları, izleyiciler tarafından her detayıyla araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, dikkat çeken bilgileri ise ifşalıyor.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

Gündem olan ifşalar sonrası, RTÜK'ün Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada programın yayından kaldırılacağına yönelik pek çok paylaşım yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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