Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube'de yayınlanıyor. 9 erkek ve 9 kadının yer aldığı programın ne zaman, saat kaçta yayınlandığı ve yarışmacıların isimleri araştırılıyor. Öylü Sertel'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanan program hakkında yayından kaldırılacak iddiası son günlerde çok konuşuluyor. İşte tüm merak edilenler...
08.01.2023 15:24 - Son Güncelleme: 08.01.2023 15:27
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARININ İSİMLERİ! Yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur son dönemlerin en çok konuşulan programlarından biri oldu. Öykü Serter'in sunduğu Kısmetse Olur:Aşkın Gücü YouTube'da yayınlanıyor.
9 erkek ve 9 kadının birbirlerini tanımaya çalıştığı ve eş adayını aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü özellikle kaos dolu anlarıyla dikkat çekiyor.