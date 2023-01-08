Kısmetse Olur Aşkın Gücü bölümleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur Aşkın Gücü YARIŞMACILARI KİMDİR GÜNCEL?

Gündem olan ifşalar sonrası, RTÜK'ün Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada programın yayından kaldırılacağına yönelik pek çok paylaşım yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.