RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Kırmızı Oda adlı diziyle ekranlara dönen Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda bıçak altına yattı. Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu, çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz ameliyatı oldu. Estetik haberlerinin ardından Melisa Aslı Pamuk'un yıllar önceki hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki hali ise şaşkınlık yarattı. İşte modellikten oyunculuğa transfer olan Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali…

30.04.2021 22:34 - Son Güncelleme: 30.04.2021 22:34
Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Melisa Aslı Pamuk, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'la evliliğe doğru giden ilişkisiyle sık sık magazin gündemini süsleyen Pamuk, şimdi ise estetik haberleriyle gündem oldu.

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Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Şimdilerde Kırmızı Oda dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz operasyonları geçirdi.

Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Melisa Aslı Pamuk, estetik haberlerinin ardından ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı Pamuk'un yıllar önceki halini aratmaya başladı. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…

Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Hande Erçel

Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Hande Erçel