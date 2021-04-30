Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…
Kırmızı Oda'nın Mitra'sı Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Kırmızı Oda adlı diziyle ekranlara dönen Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz haftalarda bıçak altına yattı. Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu, çene sivriltme, bişoktemi ve badem göz ameliyatı oldu. Estetik haberlerinin ardından Melisa Aslı Pamuk'un yıllar önceki hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki hali ise şaşkınlık yarattı. İşte modellikten oyunculuğa transfer olan Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali…
30.04.2021 22:34
- Son Güncelleme: 30.04.2021 22:34