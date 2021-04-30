Kırmızı Oda’nın Mitra’sı Melisa Aslı Pamuk’un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler inanamadı meğer…

Melisa Aslı Pamuk, estetik haberlerinin ardından ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı Pamuk'un yıllar önceki halini aratmaya başladı. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimleri…