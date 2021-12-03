Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri yaşıyla şaşırttı kimse böyle beklemiyordu! Duyan inanmadı Binnur Kaya ile arasındaki fark...
Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Keklik rolüyle dahil olan Ayta Sözeri'nin hayatı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, "Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Sözeri'nin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Sözeri'nin kaç yaşında olduğunu öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Ayta Sözeri'nin rol arkadaşı Binnur Kaya ile arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Ayta Sözeri kaç yaşındaymış...
03.12.2021 23:21
- Son Güncelleme: 03.12.2021 23:43
Uzun bir süredir dizi projelerinde görülmeyen Ayta Sözeri, Kırmızı Oda'daki Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.
Birçok internet kullanıcısı, "Ayta Sözeri kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı.
Sözeri'nin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Sözeri'nin kaç yaşında olduğunu öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Ayta Sözeri'nin rol arkadaşı Binnur Kaya ile arasındaki fark da dikkat çekti.