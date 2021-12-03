Kırmızı Oda’nın Keklik’i Ayta Sözeri yaşıyla şaşırttı kimse böyle beklemiyordu! Duyan inanmadı Binnur Kaya ile arasındaki fark...

Sözeri'nin yaşını duyanlar ise şaştı kaldı. Sözeri'nin kaç yaşında olduğunu öğrenenler 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Öte yandan Ayta Sözeri'nin rol arkadaşı Binnur Kaya ile arasındaki fark da dikkat çekti.